Roma-Inter, Vidal verso la maglia da titolare. Conte ritrova Lukaku dal 1′

Mancano poche ore al big match dell’Olimpico tra Roma e Inter. Domani alle 12.30 andrà in scena lo scontro diretto tra due delle squadre più in forma del campionato, nonostante il ko di pochi giorni fa dei nerazzurri con la Samp. Fonseca recupera Spinazzola, Antonio Conte riproporrà invece Arturo Vidal. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, il tecnico salentino ha intenzione di schierare nuovamente il cileno, reduce da diverse prestazioni deludenti che hanno provocato anche il ‘rimprovero’ pubblico dell’allenatore. Sulle fasce larco a Darmian e Hakimi, in attacco tornerà dall’inizio Romelu Lukaku, che a Genova non era al meglio per una lieve contrattura rimediata col Crotone. Con lui Lautaro Martinez.