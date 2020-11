Roma-Fiorentina, UFFICIALE: c’è Smalling, a destra gioca Karsdorp – LIVE

La Roma vuole ripartire. Nel match delle 18 della sesta giornata di Serie A i giallorossi ospitano allo stadio Olimpico la Fiorentina. La squadra di Fonseca è reduce dai due pareggi dal sapore diverso con Milan in campionato e CSKA Sofia in Europa League e contro i viola è a caccia del 14esimo risultato utile consecutivo, striscia che non si vede dal 2016-2017 quando in panchina sedeva Luciano Spalletti. In caso di successo Dzeko e compagni raggiungerebbero l’Inter a 11 punti.

Per sfidare Ribery e Castrovilli, Fonseca torna ai titolari dopo il turnover di coppa. In porta c’è Mirante, la linea a tre difensiva è composta da Mancini, Smalling (al rientro in Serie A dopo i minuti in Europa) e Ibanez. Resta fuori Kumbulla. A centrocampo ci sono Veretout e Pellegrini, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. Davanti il trio che non si tocca: Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Dzeko. Fischio d’inizio alle 18 in un Olimpico senza neanche il supporto dei mille tifosi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Cristante, Villar, Mayoral, Perez, Podgoreanu.

All.: Paulo Fonseca.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery.

A disp.: Terracciano, Brancolini, Barreca, Igor, Ponsi, Venuti, Duncan, Pulgar, Saponara, Vlahovic, Kouame, Cutrone.

All.: Giuseppe Iachini.

Arbitro: Orsato

Assistenti: Bindoni – Prenna

IV Uomo: Giua

Var: Calvarese

AVar: Mondin

LIVE PREPARTITA

Ore 17.25 – Anche la Roma fa il suo ingresso per il riscaldamento.

Ore 17.20 – La Fiorentina entra sul prato dell’Olimpico.

Ore 17.10 – I portieri della Roma entrano in campo.

Ore 16.30 – Ecco le formazioni ufficiali: c’è ancora Smalling, alla seconda da titolare dopo l’Europa. A destra Karsdorp vince il ballottaggio con Bruno Peres.