Roma-Debrecen, i giallorossi in partenza per Frosinone

La Roma è partita alle 16:15 da Trigoria direzione Frosinone per la quarta amichevole estiva contro la squadra ungherese del Debrecen. La formazione allenata da José Mourinho giocherà l'incontro allo Stadio Benito Stirpe, con fischio d'inizio fissato per le ore 19:00. Lo Special One potrà contare per la prima volta in stagione anche sul nuovo portiere, il portoghese Rui Patricio. Ancora out dai convocati Veretout e Calafiori. Qui spiegate tutte le modalità per vedere la partita. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita più aggiornamenti sui canali social.