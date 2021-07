Roma-Debrecen, i convocati di Mourinho: c’è Rui Patricio, ancora out Veretout

Ecco la lista dei giocatori chiamati dallo Special One per la partita con la squadra ungherese

Sono 23 i convocati di José Mourinho per la quarta amichevole stagionale della Roma. Questa sera alle ore 19.00 i giallorossi sfideranno la squadra ungherese del Debrecen allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Ecco la lista dei giocatori chiamati per l'appuntamento dallo Special One diramato l'elenco dei giocatori a disposizione, di cui fa parte il nuovo arrivato Rui Patricio. Ancora out Veretout e Calafiori , c'è invece Pellegrini. Ecco la lista completa: Rui Patricio, Boer, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Smalling, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Pellegrini, Villar, Zaniolo, Diawara, Bove, Zalewski, Darboe, Tripi, Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez, Ciervo, El Shaarawy.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva dall'emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202) e visibile in streaming, per i clienti Sky, su dispositivi come pc, smartphone e tablet, attraverso l'app Sky Go. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita più aggiornamenti sui canali social.