Roma-CSKA Sofia, Hristov: “I bulgari possono sorprendere la Roma”

"Sono cresciuti molto come squadra, c'è sempre una possibilità"

Domani sera all'Olimpico inizierà l'avventura della Roma in Conference League. La prima sfida del girone vedrà opporsi ai giallorossi i bulgari del CSKA Sofia, "una squadra - come ha detto Mourinho in conferenza stampa - con dell'ottimo potenziale e con cui la Roma nel recente passato ha già vinto ma anche perso". Della sfida di domani ha parlato anche il difensore dello Spezia Petko Hristov, nato proprio a Sofia e cresciuto tra le giovanili dell'altra squadra della capitale, lo Slavia Sofia. In un'intervista a Sportal.bg, l'ex Fiorentina ha messo in guardia la Roma di una possibile impresa dei bulgari: "C'è sempre una possibilità, dipende da come hanno preparato la partita a livello tattico. Sono cresciuti molto come squadra e quindi penso che possano sorprendere la Roma".