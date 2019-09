Roma, Bouah rinnova fino al 2024. Il terzino: “Grande attestato di stima del club” – FOTO

Devid Bouah si lega alla Roma fino al 2024. La notizia era nell’aria già da questa mattina, ma soltanto nel pomeriggio il club giallorosso ha dato l’ufficialità: nonostante la nuova rottura del legamento crociato del ginocchio di appena una settimana fa, lo sfortunato terzino classe 2001 rimarrà a Trigoria per altri 5 anni. Già l’anno scorso Bouah aveva riportato lo stesso infortunio e a gennaio era arrivato il rinnovo fino al 2021, stavolta la Roma ha fatto ancora di più. Nelle foto al fianco di De Sanctis, Bouah accenna un sorriso: il rientro in campo è ancora lontano, ma ora il giovane calciatore può comunque esultare. La Roma gli ha dato fiducia, ancora una volta.

Bouah non trattiene la felicità e ha poi commentato il rinnovo con un post su instagram, ringraziando la società giallorossa. Questo il testo: “Un onore continuare ad indossare questi colori. Un grande attestato di fiducia che arriva in un momento per me particolare. Tutto questo mi rende ancora più felice ed orgoglioso! Grazie Roma!”