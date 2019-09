La Roma non lascia solo Bouah: rinnovo di 5 anni, l’annuncio può arrivare già oggi

Il primo a cui era stato riservato un trattamento così era stato Strootman. Dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio gli fu proposto il rinnovo di contratto dalla Roma per confermargli la fiducia della società. Stavolta succede con Bouah: lo sfortunatissimo terzino giallorosso già l’anno scorso aveva riportato lo stesso infortunio e a gennaio era arrivato il rinnovo fino al 2021, stavolta il club giallorosso ha voluto prolungare per cinque anni. Firmerà fino a giugno 2024 e l’annuncio può arrivare già oggi: un segnale di quanta fiducia la Roma nutra per il terzino classe 2001, anche se le trattative erano iniziate già da qualche tempo.

Nei giorni scorsi, dopo la notizia dell’infortunio, Bouah ha anche ricevuto due videochiamate da De Rossi. L’ex capitano da Buenos Aires si è voluto assicurare delle due condizioni. Lui intanto dopo l’operazione ha già messo nel mirino il rientro. In estate si è allenato stabilmente in ritiro con Fonseca e la prima squadra. Il suo destino è quello del calcio dei grandi e anche le parole di Florenzi l’hanno spronato: “È un ostacolo, ma alla fine della salita il panorama sarà bellissimo”. E Bouah, fresco di rinnovo, già non vede l’ora.