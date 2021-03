Reynolds dice no al preolimpico con gli USA: vuole restare a disposizione della Roma

La Roma prima di tutto. Bryan Reynolds ha deciso: niente preolimpico del Centroamerica con gli Stati Uniti. L’ ex Dallas FC non risponderà alla convocazione della propria Nazionale e non ci sarà nel torneo in partenza tra pochi giorni in Messico. Secondo quanto riportato da TMW il terzino, che ha appena fatto il suo esordio in giallorosso nell’ultima gara di Serie A con il Parma, ha scelto di restare a disposizione di Fonseca. Una decisione, quella di rimanere a Trigoria, presa anche per continuare il percorso verso il recupero della miglior condizione atletica, minata anche dal Covid-19 contratto poco prima di essere acquistato.

Reynolds, insomma, non ha alcuna intenzione di prendersi pause ed ha eletto la Roma a priorità assoluta. Un atteggiamento estremamente apprezzato dal club e dallo staff tecnico, soprattutto vista la delicata situazione in campionato, vista la corsa così serrata per ottenere un piazzamento nella prossima Champions League.