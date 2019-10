Ranieri-Roma, quasi amici: il bilancio da avversario è da allarme

Si vogliono bene, Claudio Ranieri e la Roma. Ancora di più dall’ultima esperienza nel finale della scorsa stagione, quando l’allenatore di Testaccio cercò di traghettare una squadra moribonda al quarto posto, riuscirci. Dopo pochi mesi uno scherzo del destino ha voluto che tornasse in Serie A, ancora una volta al posto di Di Francesco. “The Kinkerer” (colui che risolve le emergenze, come veniva soprannominato a Londra) dovrà far risorgere la Sampdoria. Magari proprio dall’esordio domenica contro la Roma. Il cuore sarà diviso a metà, ma i precedenti fanno sicuramente piacere ai blucerchiati e fanno preoccupare i romanisti.

BILANCIO – Contro la Roma, Ranieri ha totalizzato 8 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte in 19 partite da avversario in panchina. Un bilancio molto positivo, condito soprattutto da un 4-1 all’Olimpico ai tempi della Juventus. Un match che vedeva i giallorossi di Spalletti in piena emergenza (fuori 8 titolari) e che segnò la quinta vittoria consecutiva del classe 51′ grazie alle reti di Iaquinta (doppietta), Mellberg e Nedved. In occasione del successo con i bianconeri, l’ex Leicester puntò su un tridente mobile con Giovinco e Del Piero alle spalle della punta di riferimento. Un’ idea tattica che potrebbe tornare di moda alla Sampdoria per via delle caratteristiche di alcuni elementi (Rigoni, Caprari e Gabbiadini su tutti). Non solo notti magiche nella capitale. Ranieri Infatti, nella stagione 2011-2012 quando era alla guida dell’Inter, fu vittima di un poker calato dalla Roma di Luis Enrique che dominò la partita con i gol di Juan, Bojan e la doppia firma di Borini.

PRECARIO – A Genova Fonseca è chiamato a una prova di maturità nonostante le tante defezioni che costringeranno a delle scelte forzate il tecnico portoghese. Ma se i guai giallorossi riguarderanno il campo, dalla parte opposta il problema sarà in panchina. Ranieri infatti, inizierà la sua avventura alla Sampdoria nel pieno della convalescenza per un intervento al ginocchio. In questi giorni, l’ex allenatore del Valencia è costretto ad utilizzare le stampelle e il rischio che possa portarle anche in panchina resta elevato. Un episodio curioso che sicuramente non ne limiterà la voglia e la passione. Quella che a Roma conoscono benissimo.