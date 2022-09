Olimpico, l’Helsinki punge Mou: “Campo non dei migliori, ma a noi non dà fastidio”

Dopo Sarri, anche l'Helsinki ha da ridire sulle condizioni del prato dell'Olimpico. Stasera nel debutto casalingo in Europa League contro l'HJK, la Roma dovrà fare i conti anche con l'incognita Olimpico. Ovviamente non si parla dei tifosi in tribuna, ormai una certezza con il quinto sold out consecutivo, ma del terreno di gioco. Da qualche tempo il prato dell'impianto di casa è diventato oggetto di parecchie critiche, in primis dai due allenatori Mourinho e Sarri. Ieri se n'è accorta anche la squadra finlandese nel walkaround tradizionale della vigilia. "La condizione del manto erboso è tutt'altro che la migliore possibile , ma questo non ci infastidisce", ha scritto su Twitter l'HJK Helsinki postando le foto della sgambata di ieri sera tra sorrisi e carica. Un riferimento neanche troppo velato al commento che invece Mourinho aveva fatto del campo della squadra finlandese - che gioca sul sintetico - appena uscito il sorteggio. "Un terreno di plastica" , lo aveva definito il portoghese. E sui social l'HJK ha sottolineano proprio questa differenza.

In tema di confronti e paragoni, però, era andata peggio al terreno dell'Olimpico: "Dopo 20 minuti è diventato un campo di patate", ha detto il tecnico della Roma dopo la partita con la Cremonese di quasi un mese fa, prima di paragonare il prato a una spiaggia portoghese qualche giorno più tardi. Lo stesso Dybala non aveva nascosto qualche insofferenza per le condizioni dell'Olimpico. La Roma non gioca in casa dal 30 agosto, contro il Monza. A settembre ha giocato tre partite di fila invece la Lazio e lo stesso Maurizio Sarri, come aveva già fatto in passato al pari di Mourinho, è tornato pesantemente all'attacco."Non è degno della città di Roma, un terreno in queste condizioni richiede sempre un tocco in più del normale. Bisogna sistemarlo, così non è da squadra professionistica”, ha detto dopo Lazio-Verona di domenica scorsa. Il problema del campo dell'Olimpico è sostanzialmente che si tratta di un terreno giovane, rizollato da poco (a luglio) dopo lo stress a cui è stato sottoposto per tutta la stagione scorsa e in estate. La festa in campo dei tifosi per la Conference League, i concerti, oltre ovviamente alle tantissime partite di Roma e Lazio tra campionato e coppe. 'Sport e Salute' è stata chiamata a intervenire in maniera importante, rifacendolo da capo. Sia Mourinho che Sarri adesso si augurano che effettivamente la situazione migliori.