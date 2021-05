Mourinho alla Roma, Ryanair scherza: “Da Londra volo a sole 15 sterline”

La nota compagnia aerea ha scherzato riguardo l'approdo dello Special One nella Capitale: "Nessun trofeo al Tottenham, basterà un bagaglio solo..."

C'è chi ha preso la notizia dell'arrivo di Mourinho alla Roma con una punta di ironia. E' il caso della Ryanair, nota compagnia aerea low-cost che sui social ha fatto una proposta irrinunciabile allo Special One: "Josè sarà felice di sapere che noi ora voliamo da Londra a Roma a soli 14,99 sterline". Non poteva mancare una piccola stoccata riguardo la sua ultima esperienza al Tottenham, conclusa senza successi: "A causa dell'assenza di trofei con gli Spurs, crediamo che un bagaglio a mano sia sufficiente per il suo viaggio". Chissà se il tecnico portoghese ne approfitterà quando sarà il momento di approdare nella Capitale. Il suo sbarco non avverrà prima di fine stagione, per volontà diretta di Mourinho di rispettare fino alla fine il lavoro di Fonseca.