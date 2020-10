Milan-Roma, Karsdorp sorpassa Santon: è favorito per partire titolare

C’è una possibile novità di formazione per Fonseca contro il Milan. Sulla fascia destra – riporta Sky Sport – il favorito ora è Rick Karsdorp e non più Davide Santon. Il tecnico portoghese sembra orientato a confermare l’ex Feyenoord per opporsi allo strapotere di Theo Hernandez da quella parte. Karsdorp ha giocato titolare anche giovedì in Svizzera contro lo Young Boys per poi essere sostituito dopo solo 45′ da Spinazzola.

Per il resto la formazione è confermata: davanti a Mirante ci saranno Mancini, Ibanez e Kumbulla. A centrocampo Karsdorp da una parte e Spinazzola dall’altra con Veretout e Pellegrini centrali. Pedro e Mkhitaryan sono le spalle di Edin Dzeko.

Il Milan invece deve rinunciare in extremis a Donnarumma, risultato positivo al Covid. Al suo posto tra i pali ci sarà Tatarusanu.