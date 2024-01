Matic chiarisce sui social: “Non ho potuto iscrivere i figli a scuola”

Nemanja Matic, che negli ultimi giorni sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura con il Rennes non presentandosi agli allenamenti, ha chiarito con una storia su Instagram i motivi familiari che lo hanno costretto ad agire in tal modo: “Cari supporters, voglio porre fine alle speculazioni e dire che la scorsa è stata sono stato onorato dell’invito dello Stade Rennais di diventare una parte importante di un progetto ambizioni che aveva bisogno di giocatori con le mie caratteristiche ed esperienza. Dopo sei mesi spesi nel club, posso solo confermare che la nostra società è diventata eccezionale per tutti i giocatori, soprattuto quelli giovani. Purtroppo, a causa di un mio errore, non sono riuscito ad adattare le mie cose private a quelle professionali. Non ho potuto iscrivere i bambini alla scuola internazionale che frequentavano dall’inizio del percorso scolastico. Per questo motivo sono stato via gli ultimi 3 giorni per cercare di risolvere questo grosso problema per me e la mia famiglia e domani tornerò a Rennes dove deciderò i prossimi passi insieme al club”.