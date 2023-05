La Roma si arrende ai calci di rigore: il Siviglia vince l’Europa League – FOTO

Il Siviglia trionfa ai calci di rigore e supera la Roma. Gli andalusi si aggiudicano il loro settimo titolo. Non basta Dybala

Daniele Aloisi Collaboratore

Il Siviglia trionfa ai calci di rigore e supera la Roma. Gli andalusi si aggiudicano la loro settima Europa League. Nel primo tempo i ragazzi di Mourinho erano passati in vantaggio con Dybala, poi nella ripresa il pareggio con la sfortunata rete di Mancini.Mourinho sceglie Dybala dal primo e lascelta è quella giusta. La Joya porta i giallorossi avanti all'intervallo con una gemma al 35'. L'unico brivido per Rui Patricio è il palo di Rakitic al quinto minuto di recupero. Gli andalusi partono meglio nel secondo tempo e trovano il pari con la sfortunata autorete di Mancini. Prova a rispondere la Roma, ma al 67' arriva un'altra doccia fredda per Mourinho: si ferma Paulo Dybala per un problema al quadricipite. All'82' Belotti ha la clamorosa chance del 2-1 ma la cestina davanti a Bono, poco prima un rigore solare negato ai giallorossi per un tocco di mano di Fernando. Dopo i tempi regolamentari si va ai supplementari. All'ultimo secondo dell'extra time Smalling prende in pieno la traversa, il risultato non cambia e si andrà ai rigori. Ai penalty vince il Siviglia: decisivi gli errori di Mancini e Ibanez.

Dybala torna e segna: 0-1 per la Roma all'intervallo — Mourinho sorprende e schiera Dybala dal primo minuto. Insieme a lui in avanti ci sono Pellegrini e Abraham. Sulla destra favorito Celik al posto di Zalewski. Al 2' ci prova subito la Roma con Dybala che calcia da fuori area ma non centra lo specchio della porta. Prima grande occasione del match all'11'. Celik serve Spinazzola in area di rigore. Il numero 37 calcia col piede debole e Bono con un miracolo evita il gol. Dopo 21 minuti arriva il primo giallo della gara: ammonito Matic. Qualche istante più tardi arriva il primo squillo del Siviglia con Gil che prova la conclusione dal limite, ma colpisce male la sfera. Al 35' arriva il gol dell'1-0 per i giallorossi. Assist al bacio di Mancini per Dybala che arriva davanti a Bono e col sinistro fa 1-0.

Brivido per Rui Patricio al 43'. Calcio d'angolo di Rakitic per la testa di Fernando che da buona posizione manda alto. L'arbitro concede 7 minuti di recupero e al quinto Rakitic va a centimetri dal pari. Il croato viene lasciato solo al limite dell'area e fa partire un destro velenoso che si infrange sul palo. La prima frazione termina 0-1.

L'autogol di Mancini condanna la Roma ai supplementari — Mendilibar mette subito forze fresche nella ripresa. Dentro Suso e Lamela per Oliver Torres e Gil. Partita nervosa nei primi istanti del secondo tempo e Mancini al 47' prende un cartellino giallo. Al 54' arriva il pareggio degli spagnoli. Cross di Navas e il numero 23 della Roma è sfortunato a deviare il pallone nella sua porta. Incredibile occasione per la Roma al 66' nata dopo l'ennesimo calcio di punizione battuto magistralmente da Pellegrini. Ne nasce un batti e ribatti con la palla che rimane per qualche secondo sulla linea di porta. L'azione si conclude con Ibanez che si divora il gol non trovando la porta da pochi metri.

Un giro d'orologio più tardi Paulo Dybala è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al quadricipite. All'83' la palla del 2-1 capita sul sinistro di Belotti che davanti a Bono manda incredibilmente fuori. Il Gallo era stato trovato con una grande giocata di Pellegrini. A un minuto dalla fine del match Rui Patricio sbaglia la presa su un tiro debole di Suso. Sulla ribattuta arriva En-Nesyri, ma il Siviglia non sfrutta l'errore del portoghese. Finisce 1-1 ai tempi regolamentari: si va ai supplementari.

Non cambia il risultato ai supplementari: si va ai rigori — Il primo tempo supplementare inizia con un cambio per Mourinho: entra Zalewski ed esce Celik. Anche Mendilibar mette forze fresche: Rekik e Montiel rimpiazzano Navas e Telles. I primi 15 minuti di extra time finiscono senza particolari emozioni. Al 118' è costretto ad arrendersi anche Matic: il serbo stremato chiede il cambio e al suo posto entra Bove. Al 121' sfiora il vantaggio il Siviglia: Montiel entra in area di rigore e prova En-Nesyri. Provvidenziale l'anticipo di Edoardo. I giallorossi rispondo a tempo ormai scaduto con Smalling che di testa prende la traversa. Si andrà ai calci di rigore.

CALCI DI RIGORE — OCAMPOS: GOL

CRISTANTE: GOL

LAMELA: GOL

MANCINI: PARATO

RAKITIC: GOL

IBANEZ: PALO

MONTIEL: GOL

Siviglia-Roma 5-2 (d.c.r), il tabellino — SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas (94' Montiel), Gudelj (120 ' + 6' Marcao) , Badè, Telles (94' Rekik); Fernando (120' + 6' Jordan), Rakitic; Gil (46' Lamela), Oliver Torres (46' Suso), Ocampos; En-Nesyri. A disposizione: Dmitrovic, Flores, Montiel, Rekik, Marcao, Jordan, Mir, Nianzou, Lamela, Papu Gomez, Suso, Bueno. Allenatore: Mendilibar.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (90' Zalewski), Cristante, Matic (118' Bove), Spinazzola (105' Llorente); Pellegrini (105' El Shaarawy), Dybala (67' Wijnaldum); Abraham (74' Belotti). A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Llorente, Tahirovic, Zalewski, Bove, Wijnaldum, Camara, Volpato, El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Taylor. Assistenti: Beswick-Nunn. IV uomo: Oliver. Var: Atwell. Avar: Kavanagh-Dankert.

Marcatori: Dybala 35' (R), Mancini aut. 54' (R)

Ammoniti: Matic (R), Pellegrini (R), Mancini (R), Cristante (R), Rakitic (S), Celik (R), Zalewski (R), Lamela (S), Montiel (S), Ocampos (S)

Spettatori Olimpico: 55.329