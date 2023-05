Siviglia-Roma, infortunio per Dybala: al suo posto Wijnaldum

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore con degli esami strumentali, ma il match con lo Spezia in programma domenica alle ore 21 è a rischio

Doccia fredda per la Roma nella finale di Budapest. Al 67' del secondo tempo Paulo Dybala è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al quadricipite. Al posto dell'argentino è entrato Wijnaldum. Il numero 21 era tornato titolare oggi dopo un mese e mezzo di assenza e ha timbrato il cartellino nella prima frazione di gioco. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore con degli esami strumentali, ma il match con lo Spezia in programma domenica alle ore 21 è a rischio.