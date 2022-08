Juventus, Allegri: “Ora ci prepariamo alla grande sfida con la Roma”

Il tecnico bianconero aggiunge: "Non subire gol per due giornate è un bel segnale"

"Non subire gol per due giornate è un bel segnale, ora ci prepariamo alla grande sfida con la Roma". Queste sono le parole di Massimiliano Allegri a Dazn in vista del big match di sabato con i giallorossi di Mourinho. Il tecnico della Juventus, al termine della partita pareggiata 0-0 con la Sampdoria, ha aggiunto: "Una cosa è certa, abbiamo fuori Pogba e Chiesa che sono giocatori importanti. C'è voglia di fare qualcosa di importante, siamo un po' indietro rispetto alle altre e ci vuole un pochino di pazienza".