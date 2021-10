Infortunio Abraham, oggi rientro a Roma ed esami: Mourinho spera per la Juve

Il centravanti inglese tiene in ansia il tecnico e i tifosi giallorossi: si attende l'esito degli accertamenti previsti oggi

L'infortunio di Tammy Abraham con l'Inghilterra tiene in ansia José Mourinho e i tifosi in vista di Juventus-Roma. Il centravanti giallorosso si è fatto male ieri sera alla caviglia, è uscito zoppicando dopo 15 minuti di partita nel finale. Oggi l'attaccante rientrerà a Roma e soprattutto effettuerà gli esami strumentali per capire l'entità dell'eventuale stop. Il match dell'Allianz Stadium è in programma tra quattro giorni, i tempi sono molto stretti ma la speranza è che non si tratti di un infortunio muscolare o una distorsione importante. Anche se Abraham dovesse recuperare a ridosso del match, Mourinho non si farà problemi a schierarlo, come già successo con Vina nel derby. Intanto il portoghese, così come i tifosi, si augura di non perderlo per troppo tempo vista la sfilza di partite e scontri diretti che attendono la Roma. E considerando anche che Pellegrini e Vina saranno da valutare.