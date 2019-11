Hysaj: “Roma? Ora voglio riconquistare il posto nel Napoli”

Francesco Totti è stato invitato alla partita inaugurale del nuovo Air Albania Stadium di Tirana in programma domani alle 20.45 contro la Francia. Quale occasione migliore per chiedere a Elseid Hysaj, terzino del Napoli, delle voci di mercato che lo vedrebbero trasferirsi alla Roma a gennaio: “La presenza di Totti non può fa altro che farmi piacere – ha detto in conferenza stampa, ignorando il silenzio stampa come ha fatto anche Elmas – ma a me interessa il sostegno del nostro pubblico dopo il deludente pari contro l’Andorra. E poi adesso gioco nel Napoli. Per il momento voglio riconquistare il posto in azzurro, poi si vedrà”.