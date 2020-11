Genoa-Roma, UFFICIALE: conferma Mayoral, Pau Lopez dal 1′ – LIVE

GENOVA – La Roma punta alla quarta vittoria in campionato, che sarebbe l’undicesima di una striscia positiva che ad ora conta 14 partite senza sconfitte. Contro il Genoa non ci sarà Edin Dzeko, risultato positivo al Covid-19: la responsabilità graverà sulle spalle di Borja Mayoral, reduce dalla doppietta con cui si è sbloccato giovedì col Cluj. Alle sue spalle avrà per la prima volta il tandem Pedro-Mkhitaryan. A difesa dei pali ci dovrebbe essere Pau Lopez, con Mirante non al top della condizione, mentre in difesa torna Mancini nel terzetto completato da Smalling e Ibanez (Kumbulla si accomoda in panchina). A centrocampo Karsdorp vince il ballottaggio con Bruno Peres, a sinistra ancora Spinazzola con Pellegrini-Veretout in mediana. Out Carles Perez per un risentimento muscolare, Boer è tornato a Roma per la positività al Covid insieme a Milanese, che era in camera con lui.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Bani, Masiello, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rovella; Zajc, Pjaca; Scamacca.

A disposizione: Marchetti, Paleari, Goldaniga, Ghiglione, Bedelj, Czyborra, Pellegrini, Behrami, Melegoni, Parigini, Destro, Pandev.

Allenatore: Rolando Maran

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disposizione: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Kumbulla, Fazio, Juan Jesus, Villar, Cristante, Darboe, Providence, Podgoreanu.

Allenatore: Paulo Fonseca

Arbitro: Irrati

Assistenti: Tolfo e Rocca

IV Uomo: Serra

Var: Pairetto

AVar: Tegoni