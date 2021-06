Gambia-Togo 1-0, ingresso nel finale per Darboe dopo il debutto di tre giorni fa

Il centrocampista della Roma è entrato nei minuti finali del match vinto dalla sua nazionale

Il Gambia ha vinto per una rete a zero contro il Togo, in una gara amichevole. Il centrocampista della Roma Ebrima Darboe, dopo il debutto in Nazionale di appena tre giorni fa nel 2-0 sul Niger, ha giocato oggi alcuni minuti, subentrando nel finale di partita. Il Gambia ha vinto l'incontro grazie alla rete di Gomez al minuto 74. Il giovane centrocampista aveva espresso tutta la sua soddisfazione per l'esordio con la sua nazionale, caricando una foto su Instagram con didascalia "Debutto con una grande vittoria". Il gambiano classe 2001 ha debuttato con la maglia della Roma nella semifinale di ritorno di EuropaLeague contro il Manchester United. Ha giocato anche altre partite fra cui il match contro l'Inter e il derby vinto contro la Lazio. Sul calciatore sono in corso trattative per il rinnovo con i giallorossi ma, come riporta La Gazzetta dello Sport c'è troppa distanza tra domanda e offerta.