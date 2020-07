Esonero Fonseca, dal contratto alle alternative: ecco perché ora è quasi impossibile

Il disastro della Roma ha sempre più il volto preoccupato di Fonseca. Il portoghese fino a qualche settimana fa era la certezza della dirigenza e dei tifosi, ma gli errori nelle prime tre uscite post lockdown e l’andamento da retrocessione nel 2020 hanno intimidito anche i più fedeli ottimisti. Tra social e radio c’è già chi invoca l’esonero per provare a mettere fine da subito ad un’agonia che tanto somiglia a quelle degli ultimi anni con Di Francesco ma anche Rudi Garcia, Zeman e Luis Enrique. Eppure un addio anticipato per il momento è praticamente impossibile. E non per tenace convinzione della dirigenza tra Roma, Londra e Boston.

Scheda 1 di 7