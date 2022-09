Empoli-Roma, Pellegrini raggiunge le 200 presenze in giallorosso

Lorenzo Pellegrini raggiunge un traguardo importante con la maglia della Roma. Il capitano nella gara contro l'Empoli arriva a quota 200 presenze in giallorosso. Tante ne sono passate da quel 22 marzo 2015 quando esordì a Cesena entrando al 22’ del secondo tempo al posto di Uçan. Poi la parentesi al Sassuolo e il ritorno nella capitale dove è diventato il primo capitano romano ad alzare una coppa europea: la Conference League contro il Feyenoord a Tirana. Pellegrini si piazza al 47esimo posto nella classifica delle presenze romaniste. Il centrocampista ha superato Doni e si è messo a sole tre lunghezze da Vucinic e Nainggolan. I primi 5 di questa classifica sono stati tutti capitani come lui. In ordine: Totti, De Rossi, Losi, Santarini e Giannini.