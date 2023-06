Dybala regala l’ultima Joya: la Roma stende lo Spezia 2-1. Giallorossi in Europa League

I ragazzi di Mourinho rimontano i liguri e strappano il pass per la prossima Europa League. Paulo decisivo dal dischetto ed esulta sotto la Curva Sud

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma stende lo Spezia 2-1 grazie ad una vittoria in rimonta firmata da Zalewski e Dybala. I giallorossi evitano la Conference e si qualificano per i gironi di Europa League. Mourinho sceglie Belotti in avanti e alle sue Pellegrini e Dybala. Parte male la gara con lo Spezia che dopo appena 5' si porta in vantaggio con la rete di Nikolaou. Il pari dei giallorossi arriva allo scadere con un tiro cross di Zalewski. Nella seconda frazione i giallorossi spingolo sull'acceleratore senza però trovare il vantaggio. All'80' esce per un grave infortunio al ginocchio Tammy Abraham. Al 90' ci pensa Dybala a regalare i tre punti ai giallorossi realizzando il calcio di rigore. La Roma vince 2-1 e si qualifica per la prossima Europa League.

Nikolaou porta avanti lo Spezia, ma Zalewski pareggia: 1-1 all'intervallo — Per l'ultima dell'anno Mourinho schiera Belotti davanti e alle sue spalle Pellegrini e Dybala. In porta c'è Svilar, panchina per Ibanez. Dopo 5 minuti passa in vantaggio lo Spezia con Nikolaou che di testa batte Svilar. Risponde la Roma poco dopo con El Shaarawy scheggia la parte alta della traversa con un destro di prima intenzione dopo il suggerimento di Celik. Si salva Zoet. Al 37' altro squillo dei giallorossi. Azione personale di Dybala che libera il mancino dallo spigolo destro dell'area di rigore. Conclusone potente ma alta sopra la traversa. Quasi allo scadere del primo tempo arriva il gol del pareggio. Tiro cross di Zalewski che non viene toccato da nessuno e finisce direttamente in rete. Poco dopo arriva un cartellino giallo per Pellegrini: ammonizione pesante per il capitano che salterà la prima giornata del prossimo campionato. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco.

Dybala regala tre punti a Mourinho: la Roma va in Europa League — Il secondo tempo inizia con un cambio per i giallorossi: entra Llorente ed esce Celik. Al 53' va ad un passo dal vantaggio la Roma. Cross di Zalewski, Zoet buca in uscita e arriva Pellegrini. Il capitano colpisce al volo da posizione defilata e non riesce a depositare il pallone nella porta vuota. Al 63' doppia sostituzione nella Roma: entrano Matic e Abraham ed escono Bove e Belotti. Poco dopo Dybala sfiora il 2-1. Splendida azione solitaria dell'argentino che lascia sul posto due difensori dello Spezia, ma davanti a Zoet non riesce a centrare lo specchio della porta e manda a lato. Brivido per i giallorossi al 70' con Zurkowski che si divora il gol del vantaggio solo davanti a Svilar. All'80' arriva una pessima notizia per i giallorossi, Abraham si fa male al ginocchio sinistro ed è costretto a chiedere il cambio. La svolta del match arriva ad un giro d'orologio dal 90' con Amian che stende in area El Shaarawy: rigore e rosso per Amian. Sul dischetto si presenta Dybala che non sbaglia. Dopo 8 minuti di recupero termina il match: vince la Roma 2-1.

Roma-Spezia 2-1, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (46' Llorente), Smalling, Mancini (Spinazzola 80'); Zalewski, Bove (63' Matic), Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Belotti (63' Abraham, 80' Wijnaldum). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Ibanez, Karsdorp, Spinazzola, Wijnaldum, Matic, Tahirovic, , Darboe, Camara, Volpato, Solbakken, Abraham. Allenatore: Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito (90' Shomurodov), Zurkowski (86' Ekdal), Reca; Gyasi(86' Verde), Nzola. A disposizione: Dragowski, Marchetti, Ferrer, Shomurodov, Cipot, Kovalenko, Sala, Ekdal, Agudelo, Krollis, Verde, Maldini. Allenatore: Leonardo Semplici.

Arbitro: Maresca (Napoli). Assistenti: Carbone e Baccini. IV uomo: Camplone. Var: Mazzoleni. Avar: S.Longo.

Marcatori: Nikolaou 5' (S), Zalewski 43' (R), Dybala 90' (R)

Ammoniti: Esposito (S), Pellegrini (R), Nikolaou (S), Zoet (S), Amian (S), Dybala (R)

Espulsi: Amian (S)

Spettatori: 62.242