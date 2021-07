Dove vedere Porto-Roma in TV e in LIVE streaming

Un avversario di lusso in programma all’Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal per mettere in pratica le nuove idee di Mourinho

Redazione

Continuano le amichevoli della Roma. Dopo quelle con Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen (solo quest'ultima trasmessa interamente in tv), oggi è il turno del Porto, alle 21:00. Un avversario di lusso in programma all’Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal per mettere in pratica le nuove idee di Mourinho. Una partita che i tifosi giallorossi sono abituati a vedere nelle notti europee, quando prima del match suona la canzone della Champions League. L'ultima volta i lusitani hanno eliminato la squadra della Capitale agli ottavi della competizione, nel 2019. Nella gara di andata ci fu la doppietta di Nicolò Zaniolo, che ora sta lavorando per tornare al 100% dopo l'infortunio.

Dove vedere Porto-Roma in tv e streaming

Porto-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) con la telecronaca di Riccardo Gentile. I clienti Sky potranno seguire la sfida anche in diretta streaming con Sky Go, da cellulare, tablet o da computer. Inoltre la partita sarà visibile anche su Roma Tv +, la nuova piattaforma online del club giallorosso. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita più aggiornamenti sui canali social.

Le probabili formazioni

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Marcano, Fabio Cardoso, Zaidu; Otavio, Bruno Costa, Sergio Oliveira, Pepe; Toni Martinez, Taremi. All.: Conceiçao

ROMA(4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Diawara, Villar; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Mourinho