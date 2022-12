Decide El Shaarawy: la Roma piega il Casa Pia (1-0). Si ferma Pellegrini

I giallorossi battono i portoghesi grazie alla rete del Faraone. Giovedì è in programma l'ultima amichevole contro il Waalwijk

Daniele Aloisi

La Roma reagisce dopo la brutta figura col Cadice e piega il Casa Pia (1-0). Mourinho lascia fuori Abraham dlal'inizio e schiera in avanti la coppia Zaniolo-El Shaarawy. Rispetto al match di venerdì torna la difesa a tre. Il Faraone sigla il gol dell'1-0 al 34' su assist di Matic. Il serbo non era partito tra i titolari ma ha preso il posto di Pellegrini. Il capitano è uscito prima della fine del primo tempo per una contusione alla tibia destra. Nella seconda frazione il punteggio non cambia. Giovedì è in programma l'ultima amichevole contro il Waalwijk.

El Shaarawy decide la sfida. Stop per Pellegrini — Dopo la brutta sconfitta contro il Cadice, la Roma torna in campo per la seconda amichevole. Per il match col Casa Pia Mourinho si affida a Zaniolo e El Shaarawy in avanti. A centrocampo ci sono Cristante e Bove. Partono meglio i giallorossi che trovano la rete del vantaggio con Ibanez, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 18' ci prova El Shaarawy. Il Faraone viene servito da Pellegrini, ma da buona posizione spara alto sopra la traversa. Il capitano giallorosso è costretto ad alzare bandiera bianca al 31': forte contusione alla tibia sinistra per il 7. Tre minuti più tardi arriva il vantaggio per la Roma. Matic serve in verticale El Shaarawy che supera Bravim. La prima frazione termina sul risultato di 1-0.

Nella seconda frazione Mourinho manda in campo Kumbulla al posto di Mancini. Sfiora il raddoppio Ibanez al 50'. Il brasiliano raccoglie un ottimo cross di Zaniolo e di testa va ad un passo dal gol. Al 63' arriva il primo cartellino giallo: ammonito Godwin per un fallo sul centrale albanese. Doppia sostituzione per i giallorossi poco dopo. Entrano Abraham e Spinazzola per El Shaarawy e Zalewski. Esce anche Zaniolo al 78', al suo posto Shomurodov. Nicolò è stato uno dei migliori in campo. Si fanno vedere i portoghesi a 7 minuti dal termine. Clayton si sposta la palla sul destro e calcio, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Poche emozioni nel finale di gara e il match termina 1-0. Giovedì è in programma l'ultima amichevole contro il Waalwijk

Roma- Casa Pia 1-0, il tabellino — ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini (Kumbulla 46'), Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski (Spinazzola 64'); Pellegrini (Matic 31'); El Shaarawy (Abraham 64'), Zaniolo (Shomurodov 78'). A disposizione: Boer, Kumbulla, Vina, Karsdorp, Spinazzola, Camara, Matic, Volpato, Shomurodov, Abraham. Allenatore: José Mourinho

CASA PIA (3-4-3): Bravim (Ricardo Batista 46'); Nunes (Bolgado 46'), Lelo (Vitò 75'), Neto (Eteki 46'); Diogo Pinto (Godwin 46', Poloni 65'), Rafael Martins, Vasco Fernandes (Varela 46'), Romario Baro (Cuca 46'); Zolotic (Rogerio 86'), Taira (Kunimoto 46'), Lucas Soares (Fereira 65'). A disposizione: Ricardo Batista, Fereira, Leo Bolgado, Poloni, Godwin, Carnejy, Kunimoto, Fernando Varela, Cuca, Vitó, Rogerio Fernandes, Yan Eteki, Clayton. Allenatore: Filipe Martins

Arbitro: Ricardo Baixinho (Portogallo) Assistenti: Marcio Azevedo - Ricardo Carreira IV uomo: Pedro Viegas

Marcatori: El Shaarawy 34' (R)

Ammoniti: Godwin (C)