Cessione Roma, colpo di scena: stallo Pallotta-Friedkin, la trattativa rischia di saltare

Colpo di scena negativo nelle trattative tra l’imprenditore texano cinquantaquattrenne Dan Friedkin (187° nella classifica dei miliardari di Forbes 400, patrimonio personale oltre i 4 miliardi di dollari, proprietario di Gulf States Toyota) e il proprietario della As Roma, James Pallotta. Secondo indiscrezioni raccolte da Il Sole 24 Ore, infatti, le discussioni sarebbero entrate in una fase di stallo e rischierebbero di saltare, se le parti non dovessero riavvicinare le rispettive posizioni. Secondo i rumors le posizioni si sarebbero allontanate per le attese di valutazione dello stesso James Pallotta e degli altri investitori a lui collegati, che puntano ad uscire dal club monetizzando la partecipazione. Di fronte a queste richieste Friedkin si sarebbe mostrato assai prudente e, se le parti non si riavvicineranno, il possibile accordo potrebbe definitivamente arenarsi.