Afena-Gyan torna sul debutto: “Indimenticabile, grazie a tutti i tifosi”

Il giovane attaccante ghanese ha esordito ieri contro il Cagliari

Orgoglio e felicità senza fine per Felix Afena-Gyan. Il giovane talento della Roma nato nel 2003 ha esordito ieri sera a Cagliari con un'ottima prestazione. "Un sogno arrivato prima di quanto ci aspettassimo. Ora il suo obiettivo è giocare ed entrare in prima squadra", ha detto l'agente a Forzaroma.info. Dopo 24 ore l'effetto non è svanito per l'attaccante ghanese: "Giornata memorabile, vittoria importante. Momenti indimenticabili e un grande ringraziamento a tutti i tifosi".