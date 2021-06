Eriksen, parla il medico della Danimarca: “Era in arresto cardiaco”

Le parole di Boesen: "Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così veloce"

Christian Eriksen ha tenuto tutti col fiato sospeso. Al 43' della partita tra Danimarca e Finlandia si è accasciato a terra per un malore. Il numero 10 della nazionale ora è fuori pericolo ed è cosciente, ricoverato all'ospedale. Ha parlato dell'accaduto il medico della Danimarca Morten Boesen in conferenza stampa: "Eriksen è di buon umore e tutti i test sembrano essere a posto. Christian se n'era andato, praticamente era morto... Era in arresto cardiaco. Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così veloce. Io non sono un cardiologo, non posso scendere nei dettagli, per quello ci sono gli specialisti, esperti della materia. Ci sono stati quattro professionisti in hotel con la squadra durante la notte. Abbiamo fatto dei gruppi di aiuto, tutti hanno potuto esprimere i loro sentimenti. Questa mattina questi professionisti sono tornati, così i giocatori hanno potuto beneficiare di un aiuto medico, apprezziamo molto l’aiuto arrivato da fuori".