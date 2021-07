Roma-Siviglia 18:30 diretta LIVE, formazioni: El Shaarawy e Mayoral dal 1′

Dopo aver affrontato il Porto (partita terminata 1-1), i giallorossi sfidano allo Stadio Algarve di Faro il Siviglia. Rispetto alla partita contro il Porto, Mourinho decide di schierare Kumbulla al posto di Smalling e Darboe per Villar

Alle 18:30 la Roma scende in campo per la seconda amichevole del ritiro in Portogallo. Dopo aver affrontato il Porto (partita terminata 1-1), i giallorossi sfidano allo Stadio Algarve di Faro il Siviglia, fresco del nuovo acquisto (ex giallorosso) Erik Lamela. Prima dell'esordio stagionale in Conference League, la squadra della Capitale affronterà un test con il Belenenses (4 agosto) e con il Real Betis (7 agosto), mentre il 14 dello stesso mese ci sarà la presentazione allo Stadio Olimpico della squadra contro il Raja Casablanca. Rispetto alla partita contro il Porto, Mourinho decide di schierare Kumbulla al posto di Smalling e Darboe per Villar (tornato nella Capitale per una distorsione al ginocchio), mentre El Shaarawy e Mayoral partono dal 1' al posto di Mkhitaryan e Dzeko.