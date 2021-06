Diretta LIVE Italia-Svizzera 1-0: inizia il secondo tempo

Gli Azzurri scendono in campo nella seconda partita del Girone A

L'Italia scende in campo per la seconda partita del Girone A, quella contro la Svizzera. La nazionale di Roberto Mancini è attualmente seconda in classifica alle spalle del Galles, che alle 18 ha vinto contro la Turchia e si è portata a 4 punti. Gli Azzurri faranno a meno di Florenzi, alle prese con un problema al polpaccio: al suo posto c'è Di Lorenzo. L'attacco è lo stesso della partita contro la Turchia: Berardi, Immobile e Insigne.