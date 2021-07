Roma, è il giorno di Rui Patricio: si può chiudere a 10 milioni più 3 di bonus

Dopo l'addio di Pau Lopez si può definire la trattativa per il portoghese, che aspetta solo l'ok per volare dal Portogallo in Italia

Redazione

Per un portiere che va, ce n'è uno pronto ad arrivare dal calciomercato. È Rui Patricio il profilo scelto da Mourinho e Tiago Pinto per difendere i pali della Roma la prossima stagione. E oggi - riporta Sky Sport - può essere il giorno dell'ok definitivo alla chiusura della trattativa: l'affare può definirsi per 10 milioni di euro più 3 di bonus al Wolverhampton. Il 33enne portoghese ha già detto sì alla Roma e al connazionale Mourinho ed è pronto a salire sul primo aereo dal Portogallo (dove si trova in vacanza con la famiglia dopo gli Europei) e sbarcare nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto. Che a questo punto sembra veramente solo questione di ore.

Intanto Pau Lopez stamattina è partito da Ciampino ed è arrivato a Marsiglia intorno alle 9.45. Prime foto di rito con la sciarpa del club francese: oggi giornata di visite mediche e firma. Affare in prestito oneroso (500 mila euro) più diritto di riscatto che diventa obbligo a 20 presenze a 12 milioni di euro più un massimo di un milione di euro per ulteriori bonus.