Roma, due settimane alla fine del mercato: cessioni e regista, l’agenda di Pinto

Due settimane per chiudere in bellezza. Dopo il colpo Abraham, adesso Pinto dovrà pensare a quella che paradossalmente è la parte più complicata di questo mercato: le cessioni. Poco importa se siano in saldo o addirittura in regalo, quest'anno piazzare gli esuberi è più complicato che mai. Il gm sta gestendo bene la sua prima sessione vera di calciomercato alla Roma, ma per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi dovrà rimboccarsi ulteriormente le maniche. Adesso si dovrà cedere, poi si proverà l'assalto al centrocampista, prima vera richiesta di Mourinho al suo arrivo, ma ancora in stand-by. Se ci sarà spazio, tempo e un'occasione, si proverà a prendere anche un terzino destro. Poi si chiuderà il lavoro con i rinnovi.