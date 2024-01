Mercato Roma, è fatta per Huijsen: prestito oneroso. Oggi l’arrivo nella Capitale

È fatta per l'arrivo di Huijsen alla Roma. Il difensore della Juventus sarà un nuovo giocatore giallorosso e arriverà in prestito oneroso a 700mila euro senza nessuna opzione d'acquisto, in giornata sarà già nella Capitale scrive Fabrizio Romano. Svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con i giallorossi. Cherubini, invece, nei prossimi giorni diventerà un giocatore della Juventus, ma l'affare è slegato dalla trattativa per il classe 2005. Ha prevalso la volontà del giovane difensore che ha voluto fortemente arrivare alla corte di Mourinho e ha declinato la proposta del Frosinone. I due si erano salutati allo Stadium e nei giorni scorsi il mister lo ha chiamato. Sarà subito a disposizione per il match contro l'Atalanta.