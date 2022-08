Mercato Roma, dalla Turchia: offerta del Trabzonspor per Shomurodov

Eldor Shomurodov è in uscita dalla Roma. Secondo quanto riportano dalla Turchia, l'attaccante uzbeko interessa al Trabzonspor che avrebbe offerto al club giallorosso un milione di euro per averlo in prestito. Manca sempre meno all'esordio in Serie A (domenica 14 agosto ore 20:45 contro la Salernitana) e il gm Tiago Pinto vuole consegnare nelle mani di José Mourinho una rosa completa. La cessione di Shomurodov è determinante per dare l'accelerata decisiva con Andrea Belotti.