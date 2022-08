Stop Shomurodov, Belotti freme

L’uzbeko, obiettivo dichiarato del Bologna, non si muoverà da Trigoria se non alle condizioni dettate da Tiago Pinto: prestito con obbligo di riscatto

Per Eldor Shomurodov la strada verso Bologna è diventata in salita, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo.

L’uzbeko, obiettivo dichiarato dei rossoblu, non si muoverà da Trigoria se non alle condizioni dettate da Tiago Pinto: vale a dire, in prestito con obbligo di riscatto – a condizioni facilmente raggiungibili – fissato a 15 milioni di euro.

Una cifra ritenuta spropositata dagli emiliani, che rischia di complicare una trattativa che sembrava ben avviata. Il Bologna non vorrebbe spingersi oltre i 10 milioni di euro più bonus, legando l’obbligo di riscatto ad obiettivi individuali e di squadra. Uno stallo che complica i piani del general manager giallorosso che da giorni ha raggiunto un’intesa con Belotti.

Per annunciare il Gallo però è necessario prima cedere uno degli attaccanti attualmente in rosa: la partenza di Carles Perez infatti, che ieri è stato ufficializzato dal Celta Vigo, rischia di non bastare.

Per questo i due principali indiziati a fare le valigie (oltre a Shomurodov) sono Felix – che piace a Salernitana e Sassuolo – ed El Shaarawy che per ora non ha ricevuto offerte. Soltanto quando saranno sciolti i nodi che riguardano gli esuberi e il reparto offensivo, il club si concentrerà sul quinto difensore centrale che Mourinho vorrebbe in rosa.