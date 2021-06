Da Xhaka e Szczesny a Florenzi: Roma, il mercato Special passa dagli Europei

L'obiettivo è chiudere almeno per lo svizzero prima del torneo. E Pinto spera che gli esuberi si mettano in mostra

Marco Prestisimone

Per De André il tempo non deve far paura: "Sembra correre come il vento, ma non ha premura". La stagione dell'amore della Roma e di Mourinho è stata la primavera, ma per costruire le basi del rapporto è all'estate che bisogna guardare. Perché è in questa finestra di mercato che il club costruirà il progetto da Special One. Con un'incognita, gli Europei. Che possono diventare sì alleati, ma anche nemici. Difficile che nella playlist preferita di Tiago Pinto ci sia De André, di certo il fattore tempo mai come stavolta sarà decisivo. Ma i Friedkin, da esperti di timingcinematografici, sembrano sapersi muovere come ha già dimostrato l'annuncio a sorpresa di Mou. Per questo non sorprende che l'obiettivo sia quello di regalare almeno un colpo prima che Euro2020 abbia inizio, per evitare che alcuni prezzi lievitino troppo. L'indiziato è Xhaka, che dal ritiro della Svizzera ha già mandato messaggi poco velati all'Arsenal e alla Roma. I Gunners chiedono circa 20 milioni, la Roma ne offre 15 bonus compresi. Sempre che nell'affare non rientrino esuberi come Under o Diawara. Una forbice che potrebbe allargarsi nel caso in cui lui e la Svizzera (di cui sarà capitano) facesse bene agli Europei.

Koopmeiners, Belotti e Szczesny: il mercato "europeo"

A Trigoria nessuno ha intenzione di partecipare ad aste. Per questo chiudere le trattative in un paio di settimane farebbe comodo alle casse del club. Anche per evitare di ripetere gli errori del passato: Nzonzi arrivò per quasi 30 milioni dopo aver vinto il Mondiale nel 2018, il prezzo di Olsen si alzò dopo esser stato tra i migliori con la Svezia. Il pericolo riguarda più di tutti Koopmeiners: il centrocampista dell'AZ piace tanto a Tiago Pinto ma ha già gli occhi addosso di mezza Europa. In nazionale se la deve vedere con gente come de Jong e Wijnaldum e van de Beek, ma sulle sue prospettive nessuno ha dubbi. "Le cose stanno andando nella direzione giusta", aveva raccontato qualche giorno fa a proposito dell'interesse della Roma. Ma l'AZ chiede 20 milioni e i giallorossi devono almeno cedere un centrocampista (sempre Diawara il primo della lista). Defilato Isak, già avvicinato nelle scorse sessioni di mercato: senza Ibra sarà tra i protagonisti della Svezia. Ma con Mayoral che dovrebbe restare a meno di sorprese, dovrà guardare altrove se vuole lasciare la Real Sociedad.

Poi ci sono due che in Italia sono molto più conosciuti e di certo non hanno bisogno di essere "scoperti": Belotti dopo l'annata deludente del Torino vuole fare il salto in una big e puntare i Mondiali, visto che dietro di lui ci sono i vari Kean e Raspadori che spingono per un posto. Szczesny sarebbe un cavallo di ritorno (da alcuni tifosi non gradito, visto il passaggio alla Juve anche se non "direttamente" dalla Roma ma dall'Arsenal) ma metterebbe la porta al sicuro dopo tanta incertezza. Per non parlare di Donnarumma (titolare con l'Italia), che Mou ha provato a sondare. Sarebbe una plusvalenza assicurata, ma la società non può offrire Champions e i 10 milioni di ingaggio che chiede Raiola. Per questo più verosimile la pista dell'affidabilità che porta a Rui Patricio, che difenderà i pali del Portogallo: costa poco (e va a scadenza nel 2022 col Wolverhampton) e non avrebbe problemi a lasciare la Premier per trovare i due connazionali Mourinho e Pinto.

Under, Kluivert e Olsen: dove possono andare

Ma se è vero che gli Europei possono cambiare i piani di calciatori e società, lo stesso discorso vale anche per quei giocatori che la useranno per mettersi in mostra. Facendo alla Roma l'ultimo regalo prima dell'addio: Kluivert (a bilancio per 8,5 milioni) ha trascinato l'Olanda U21 agli Europei in semifinale degli Europei di categoria, Under con la Turchia è nel girone dell'Italia e per evitare una plusvalenza la Roma dovrebbe incassare almeno 5 milioni e mezzo. Poi c'è Olsen, titolare con la Svezia, che invece è a bilancio ancora per 4,5 milioni. Capitolo a parte merita Florenzi: complice anche il lavoro del suo agente Lucci, non avrebbe problemi a trovare una squadra (l'Inter cerca un esterno, a Napoli rivedrebbe Spalletti) ma molto dipenderà dalla scelta di Mourinho. Anche in questo caso, è solo questione di tempo.