Calciomercato Roma, accordo totale tra l’Inter e Dzeko: biennale da 6 milioni

Il bosniaco ha accettato la proposta dei nerazzurri e la Roma ha confermato il via libera

Tra l'Inter e Edin Dzeko l'accordo è totale. In queste ore si è scaldata sensibilmente (di nuovo) la pista nerazzurra per il bosniaco, erede designato - insieme a Zapata - di Romelu Lukaku che vestirà la maglia del Chelsea. Come riporta 'ilmessaggero.it', il numero 9 della Roma ha accettato la proposta dell'Inter da 6 milioni di euro per due anni compresi i bonus. Anche il club giallorosso ha confermato il via libera per l'addio di Edin Dzeko. Che quindi libera una casella importante per Tiago Pinto con i suoi 7,5 milioni a stagione ma lascia anche un buco importante nella rosa di Mourinho. Non a caso il gm portoghese è già a caccia del sostituto dell'ex capitano: se Mauro Icardi è il sogno, Tammy Abraham e Alexander Isak sono i nomi su cui la Roma può puntare una cifra importante per affidargli le chiavi dell'attacco per i prossimi anni.