Calciomercato, Maksimovic: arrivano le prime offerte da Lazio e Inter

Tra infortuni e prestazioni negative, la difesa della Roma non è mai stata al top. Per questo un innesto per il prossimo anno potrebbe arrivare proprio nel reparto arretrato. Un nome caldo è quello di Nikola Maksimovic, dopo la rottura con il Napoli. L’agente è alla ricerca di una nuova squadra per il difensore e Tiago Pinto ha recentemente incontrato l’entourage del serbo per provare a trovare un accordo. Su di lui però non c’è solo la Roma. Come scrive calciomercato.it, Maksimovic ha ricevuto già le prime offerte da Lazio e Inter, con uno stipendio di circa 2,5 milioni a stagione con bonus alla firma. Presto il difensore sceglierà la sua nuova squadra. Il giocatore, prima di partire per una nuova destinazione, chiede un ruolo da protagonista, in modo da mettersi in mostra per il Mondiale in Qatar qualora la Serbia si qualificasse. Vista ancora l’incertezza dei giallorossi per il futuro, a partire da chi siederà in panchina, è difficile garantire questa sua richiesta. Certo che, se arrivasse a Trigoria Sarri, allora tutto sarebbe diverso.