Bakayoko verso l’Adana Demirspor: Zaniolo si avvicina al Milan

La cessione del centrocampista francese, che ha gli stessi agenti di Zaniolo, può essere un segnale positivo nell'affare per il numero 22 della Roma in rossonero

Zaniolo e il Milan in queste ore si sono avvicinati in maniera evidente. I rossoneri stanno lavorando all'operazione con la Roma e i due club devono trovare l'intesa su cifre e soprattutto formula. Intanto Maldini sta cercando di chiudere anche un'altra operazione, ovvero la cessione di Bakayoko. Il centrocampista francese, completamente fuori dal progetto di Pioli, come scrive 'Sky Sport' si sta convincendo ad accettare l'Adana Demirspor, il club turco allenato da Montella. I segnali sarebbero positivi e in caso di addio, il Milan non acquisterebbe altri centrocampisti. Piuttosto, l'uscita di Bakayoko - che ha gli stessi agenti di Zaniolo - avvicinerebbe ulteriormente il 22 della Roma a Milanello.