Zaniolo-Juve si scalda, Paratici tenta la Roma

La Juve prova a far vacillare la Roma. Il club bianconero ha da tempo messo nel mirino Nicolò Zaniolo e Paratici farà il possibile per convincere i giallorossi a cederlo. Come riporta “Tuttosport” i bianconeri stanno studiando le alternative da mettere sul piatto della trattativa: l’inserimento di Higuain o Perin nella trattativa e un’offerta tra i 40 e i 45 milioni di euro. La Roma però non ha intenzione di venderlo in questa sessione di mercato e farà di tutto per non privarsi di uno dei simboli di questa stagione dopo gli scossoni degli addii di Totti e De Rossi.