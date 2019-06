Torino, Cairo fa muro per Petrachi: ballano 600 mila euro e Cangiano

Scuse e risarcimenti. È quanto si aspetta il presidente del Torino Cairo dall’ormai ex d.s. e promesso sposo della Roma Gianluca Petrachi. Come riporta Tuttosport, il numero uno granata non ha gradito le immagini che hanno ripreso il dirigente salentino a Fiumicino dopo la missione a Madrid con Fienga per Fonseca. E in attesa di possibili sviluppi legali, Cairo avrebbe quantificato il risarcimento in 600 mila euro, che corrispondono alle ultime 3 mensilità di Petrachi con il relativo Tfr. Oltre a questo pretenderebbe anche il talento della Primavera Gianmarco Cangiano.