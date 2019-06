Juve, pressing su Zaniolo

Appuntamento a Napoli. Durante la cerimonia di “Football leader 2019” sono stati premiati Paratici, direttore sportivo della Juventus, e Vigorelli, agente di Zaniolo. Al margine dell’incontro i due si sono ulteriormente aggiornati sul futuro dell’azzurro che dovrebbe rimanere a Roma. Dovrebbe perché la Roma non vuole privarsi di quello che è uno dei migliori giovani talenti del nostro calcio ma allo stesso tempo cederlo potrebbe essere il modo più veloce e semplice di sistemare i conti. Il primo sembra ora in vantaggio anche perché i bianconeri non possono permettersi di spendere subito 45-50 milioni senza l’inserimento di contropartite tecniche come possono essere Perin o Cuadrado. L’intento è quello di temporeggiare sperando che la Roma non ceda alla imminente offerta, da 45-50 milioni di euro, del Tottenham fresco finalista di Champions. Lo scrive Tuttosport.