Secondo successo consecutivo in campionato per la Lazio. Dopo l’1-0 contro il Frosinone in casa prima della sosta, ora la squadra di Simone Inzaghi ha battuto con lo stesso risultato l’Empoli di Andreazzoli. Decisivo il gol di Parolo all’inizio della ripresa che regala i tre punti ai biancocelesti che superano anche la Roma in classifica. Giallorossi a quota cinque dopo il pari con il Chievo. Lazio, invece, con un punto in più dei cugini.