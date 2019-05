Trigoria, lavoro atletico e tattico. Florenzi in gruppo, individuale per Perotti – FOTO GALLERY

La Roma si è ritrovata come di consueto questa mattina alle 11 a Trigoria per l’allenamento odierno. Ranieri prepara i suoi per la sfida contro la Juventus, decisiva nella corsa Champions. Una sconfitta potrebbe significare la fine dei giochi per i giallorossi, che potranno però contare sul ritorno di De Rossi (a cui stanotte hanno dedicato un murale a Ostia). Continua a lavorare a parte Perotti, alle prese con l’infortunio all’adduttore. Praticamente certa la sua assenza domenica.

INFORTUNATI

Alessandro Florenzi: problema muscolare alla coscia destra, rientro con la Juventus.

Diego Perotti: dolore al bicipite femorale destro, in dubbio per la Juventus.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La squadra ha svolto lavoro atletico e lavoro tattico. Dopo la seduta individuale programmata ieri, tornano tutti in gruppo a eccezione di Perotti, che svolge individuale.

PROBABILE FORMAZIONE

Ranieri ritrova De Rossi e Santon dopo i rispettivi infortuni. Per la sfida con la Juve conferme per El Shaarawy e Dzeko, Pastore insidia Pellegrini. A destra Kluivert, Zaniolo e Under si sfidano per una maglia.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.