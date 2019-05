Roma, anche De Rossi diventa un murale: “Vanto di Ostia, simbolo di Roma” – FOTO

“Vanto di Ostia, simbolo di Roma”. Ecco l’opera realizzata in onore di Daniele De Rossi. Nella notte alcuni tifosi si sono riuniti a Ostia, in via delle Aleutine, per disegnare il murale dedicato al capitano romanista. Dopo i tanti riconoscimenti per Francesco Totti, anche per De Rossi è arrivato il momento di essere impresso su un muro. La zona non è casuale. E’ proprio li infatti che Daniele è cresciuto, vestendo sin da subito la maglia della Roma, che è poi rimasta attaccata alla sua pelle per tutta la vita. Domenica è atteso per il ritorno in campo contro la Juve. I tifosi aspettano col fiato sospeso la decisione sul futuro. La speranza è di vederlo difendere i colori del suo cuore almeno per un altro anno.

LEGGI ANCHE: Capitano oltre i colori, il tifoso laziale pazzo di De Rossi: “Tutti devono sapere chi è”