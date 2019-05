Roma, rabbia senza fine: nuovi striscioni in città contro Pallotta e la dirigenza – FOTO

Roma torna teatro della rabbia giallorossa. Il mancato rinnovo di Daniele De Rossi ha aperto il vaso di Pandora e il malcontento del popolo romanista non accenna a placarsi. Dopo la contestazione a Trigoria e gli striscioni esposti in città negli ultimi giorni, in queste ore la capitale è stata di nuovo tappezzata di messaggi indirizzati alla dirigenza. Ce n’è un po’ per tutti, con James Pallotta in testa: insieme a lui contestati anche Franco Baldini e Mauro Baldissoni, oltre all’ex ds Monchi e al CEO Fienga, al fianco di De Rossi nella conferenza stampa d’addio del capitano. Spazio anche a un pensiero su un argomento tanto caro allo stesso Pallotta, ovvero il nuovo impianto giallorosso: “No al nuovo stadio”. E per domani è prevista un’altra giornata di fuoco, con il sit-in organizzato dalla Curva Sud davanti alla sede della Roma all’Eur.