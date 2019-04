Manolas sorride: niente lesioni, ok per il Cagliari. Roma in corsa per Thauvin

Secondo giorno di pausa in casa Roma, a riposo per Pasqua e Pasquetta dopo il pareggio di sabato scorso a San Siro contro l’Inter. C’è chi è volato a Montecarlo come Dzeko ed El Shaarawy, chi invece è rimasto a due passi da Roma (De Rossi si è spostato a Sabaudia con la famiglia, Schick ha pranzato in un ristorante sul mare a Ladispoli). Pasquetta in Sardegna per Francesco Totti che, dopo aver passato Pasqua ai Castelli con l’amico Vincent Candela, è sbarcato a Castiadas (a pochi km dalla più nota Villasimius) per seguire da vicino la Roma Under 14 del figlio Cristian nel Sardinia Talent Trophy. Niente da fare per i giallorossi, usciti in semifinale dopo aver perso contro il Genoa.

OK MANOLAS – Domani mattina alle 11 la Roma si ritroverà a Trigoria per cominciare a preparare la prossima sfida di campionato contro il Cagliari, in programma sabato 27 aprile allo stadio Olimpico (ore 18). In attesa di rivedere i suoi ragazzi, mister Ranieri può già sorridere: dopo aver saltato il match di sabato con l’Inter per un dolore avvertito alla coscia destra nella fase di riscaldamento, oggi pomeriggio Kostas Manolas ha eseguito una risonanza magnetica che ha scongiurato la presenza di lesioni muscolari. Il difensore greco avverte ancora fastidio e continuerà a seguire un programma individuale di allenamento per un paio di giorni, ma la sua presenza contro il Cagliari e nelle ultime gare di campionato ora non sembra più a rischio.

LE ALTRE NOTIZIE – Esattamente 46 lo storico capitano della Roma Agostino Di Bartolomei faceva il suo esordio in Serie A in un Inter-Roma. Il club giallorosso non poteva far a meno di ricordarlo attraverso i social, proprio come ha fatto con il presidente Dino Viola, nato il 22 aprile di 104 anni fa: “Il suo ricordo è sempre vivo nei nostri cuori”. Tornando al presente, mentre la Roma e Nicolò Zaniolo sono ancora alle prese con il nodo legato al rinnovo del contratto, dalla Francia arriva un’indiscrezione di mercato: oltre a Inter e Milan, anche i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Florian Thauvin, attaccante esterno francese di proprietà dell’Olympique Marsiglia. Prima di pensare al mercato, però, in casa Roma la concentrazione è completamente rivolta a un solo obiettivo: la corsa al quarto posto.