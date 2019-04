Roma, sollievo Manolas dopo lo stop di San Siro: il greco punta il Cagliari

Inizierà nei prossimi giorni la corsa di Kostas Manolas per tornare a disposizione di Claudio Ranieri in vista della sfida con il Cagliari. Il centrale, che aveva dato forfait durante il riscaldamento del match di San Siro contro l’Inter per un problema all’adduttore, ha eseguito questo pomeriggio una risonanza magnetica che ha dato esito negativo. Nonostante il pericolo scongiurato, la situazione del difensore verrà monitorata, visto il dolore e il fastidio che il ragazzo continua a sentire. Manolas seguirà quindi per un paio di giorni un percorso di allenamento differenziato per essere della partita nella sfida casalinga che sabato pomeriggio la Roma affronterà contro il Cagliari davanti al pubblico dell’Olimpico, un incontro fondamentale in ottica Champions che il greco non vorrà mancare.