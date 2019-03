De Rossi, il futuro è ancora un rebus: il rinnovo dipende dalle sue condizioni fisiche

Il futuro di Daniele De Rossi resta ancora in bilico. Come noto, il contratto del capitano giallorosso è in scadenza il prossimo 30 giugno: secondo quanto riporta Sky Sport, l’eventuale rinnovo del numero 16 dipenderà esclusivamente dalle sue condizioni fisiche che in questi ultimi mesi lo hanno spesso tenuto ai box (dallo scorso 28 ottobre ha giocato soltanto 430′, ndr). Se però De Rossi dovesse riprendere una buona forma fisica, non dovrebbero esserci problemi per il prolungamento del contratto.