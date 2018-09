Cherofobia Roma: le 5 mosse che hanno distrutto la semifinalista di Champions

Quanto fa paura la felicità? Tanto, tantissimo, si direbbe guardando la trasformazione della Roma negli ultimi cinque mesi. Il 2 maggio l’Olimpico salutava la cavalcata trionfale in Champions di una squadra in grado di far appassionare tutta l’Italia e non solo, riavvicinando una tifoseria ancora scottata dall’addio di Totti e dalla questione barriere.

Centoquarantacinque giorni dopo il 2-0 col Bologna al Dall’Ara: quella felicità che sembrava a portata di mano è stata spazzata via da scelte egoistiche e dal silenzio di chi non si è fatto sentire quando era arrivato il momento di farlo. È stata la cherofobia, la paura di essere felici, a distruggere la semifinalista di Champions.

